Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel dient ontslag in

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft kort voor de benoeming van de nieuwe premier Liz Truss haar functie neergelegd. “Het is de eer van mijn leven geweest om ons land de afgelopen drie jaar te dienen als minister van Binnenlandse Zaken”, schreef Patel maandagavond in haar ontslagbrief aan demissionair premier Boris Johnson. Dinsdag zal de nieuwe leider van de Britse Conservatieven Johnson als hoofd van de regering vervangen.

Patel was een van de topfiguren tijdens het controversiële bewind van Johnson. Zo sloot zij bijvoorbeeld de deal met de Rwandese regering om asielzoekers en vluchtelingen die in het Verenigd Koninkrijk aankomen in Rwanda op te vangen. Momenteel wordt dit ‘Rwanda-pact’ door het Londense Hooggerechtshof op zijn wettigheid getoetst.

Patel stond ook in voor de hervorming van de politiewet, die volgens critici resulteerde in een ernstige beperking van het recht om te demonstreren. Nu kan de politie protesten tegenhouden wegens, onder andere, geluidsoverlast.

Of de conservatieve regering onder leiding van Liz Truss een iets gematigdere koers zal varen, is allerminst zeker. De huidige opperrechter Suella Braverman, wier opvattingen op zijn minst als rechts-conservatief worden beschouwd, wordt beschouwd als een grote kandidaat voor de post van minister van Binnenlandse Zaken.