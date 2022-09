Japan voorziet budget van 12 miljoen euro voor staatsbegrafenis van ex-premier Abe

Vertegenwoordigers van meer dan 190 landen worden op het afscheid verwacht, onder wie ongeveer 50 staatshoofden en andere prominente buitenlandse gasten, aldus regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno. De beveiligingskosten worden geraamd op 800 miljoen yen, en de kosten voor de ontvangst van de buitenlandse gasten op 600 miljoen yen.

Een begrafenis van dit formaat is zeldzaam in het land. Uit een reeks opiniepeilingen is gebleken dat de Japanse bevolking in meerderheid tegen het evenement is dat op 27 september is gepland. Het is voor het eerst sinds 1967 dat een dergelijke uitvaart voor een Japanse politicus wordt gehouden.

Abe was de langst dienende premier van het Aziatische land, maar niet onomstreden. Veel Japanners waren tegen zijn beleid om het leger te versterken, en een reeks schandalen tijdens zijn ambtstermijn leidde tot boosheid.