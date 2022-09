Paul Pogba is al “met succes” geopereerd aan zijn knie (al lijkt Frankrijk hem te moeten missen op WK)

De Franse international Paul Pogba is reeds maandagavond met succes geopereerd aan zijn rechterknie, zo bevestigde zijn club Juventus in een korte persmededeling. Het ging om een kijkoperatie waarbij een deel van de gekwetste meniscus werd weggehaald.

Eerder op maandagavond bekende Juve-coach Massimiliano Allegri, daags voor de Champions League-opener tegen Paris Saint-Germain, dat Pogba de beslissing had genomen om een operatie aan de knie te ondergaan.

De 29-jarige Pogba keerde in het tussenseizoen terug van Manchester United naar Juventus en kwam voor de Oude Dame enkel in één oefenwedstrijd in de VS in actie. Uit onderzoeken kwam immers een kwetsuur aan de laterale meniscus van de rechterknie aan het licht. Meteen gingen er in Frankrijk alarmbellen af en werd er gevreesd dat hij het WK niet zou halen, maar begin augustus werd gesteld dat een operatie niet nodig was en dat Pogba het WK zou halen. Ongeveer een maand later bleek dat de Franse metronoom op het middenveld toch onder het mes moest.

“Vanochtend heeft Paul voor de tweede keer getraind en vervolgens is hij van het veld gegaan”, bekende Allegri. “Nadien heeft hij beslist zich te laten opereren aan de knie. We moeten realistisch zijn en verwachten hem pas terug in januari.” Als die voorspelling correct blijkt, moet Pogba een kruis maken over het WK van eind dit jaar in Qatar, waar hij met Frankrijk de wereldtitel verdedigt. Hoe dan ook, wordt het een race tegen de klok.

De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.