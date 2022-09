Russische vrouw neemt op gemene manier wraak op het westen: “Verbruik zo veel mogelijk gas en elektriciteit”

De Russische Julia Prokhorova (30) is een blogster en woont momenteel in Duitsland, waar ze ook haar content creëert. Al is haar content wel controversieel. Zo doken er beelden op waarin ze haar landgenoten in West-Europa aanmoedigt om zo veel mogelijk energie te verbruiken. Of liep ze tijdens haar vakantie in Oostenrijk zelfs twee Oekraïense meisjes achterna om met hen te sollen. “Alles om het Russische leger te helpen”, klinkt het.