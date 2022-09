Ella Leyers vindt de liefde bij Rik Verheye

Een nieuw showbizzkoppel is een feit: Ella Leyers (34) en Rik Verheye (35) zijn een koppel en iedereen mag het weten. “We zijn dolgelukkig”, reageren ze op hun relatie in Het laatste nieuws.

De verliefdheid tussen De ideale wereld-presentatrice Leyers en Nonkels-acteur Verheye is nog pril: in augustus sloeg de vonk over tussen de twee. Ze verschenen sindsdien samen op Pukkelpop en in Francorchamps, maar kennen elkaar al jaren van achter de schermen en voor de camera’s bij tal van tv-programma’s. En nu zijn ze dus officieel een koppel, bevestigen ze aan Het laatste nieuws. “We zijn dolgelukkig.”

Ella Leyers had tot in 2019 een relatie met dj Faisal, onder meer bekend van Studio Brussel, en Rik Verheye had een relatie met actrice Ella-June Henrard.