Na een pauze van vijf jaar heeft Carola Schoofs op haar 57ste haar wederoptreden in de dressuurring gemaakt. Op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Oudsbergen/Opglabbeek eindigde zij op een laatste plaats in de initiatieproef 2, maar toch genoot de Kermtse met volle teugen.