Jason Suttels grijpt kans in afvallingskoers en verovert goud op EK skeeleren

Het was maandag de beurt aan Jason Suttels. Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen skeeleren behaalde hij de titel op de afvallingsrace over tien kilometer.

Met de nodige dank aan Bart Swings, die belagers in de beslissende fase op afstand hield en zich verzekerde van de tweede plaats. De Belgische skaters brachten de medailleoogst op vijf: twee keer goud en zilver voor Suttels en Swings en nog een plak voor Lysa Vansteenkiste, die in de jongste categorie junioren op de 500 meter als tweede eindigde.

Op de openingsdag van het toernooi in het Italiaanse L’Aquila was gebleken dat Suttels na een tempoverhoging niet meekon in de punten-afvallingskoers. Daardoor kwam het eerste goud in vertrouwde handen, die van Swings. Maandag kwam Suttels wel goed mee. Swings verdedigde Suttels’ leidende positie toen de Franse skaters een aanval lanceerden. In de slotronde reed de Zwitser Livio Wenger, net als op de eerste dag, naar brons.

In veel opzichten is de tien jaar oudere Swings de leermeester van de 21-jarige Suttels. Ze trainen veel samen. Als junior had Suttels al een aardige erelijst opgebouwd, maar bij de senioren ontbrak het aan overtuigende resultaten. Bij het vorige EK, in Portugal, bleef zijn oogst beperkt tot een zilveren plak. Op de marathon nam hij toen een verkeerde afslag.

Op de afvallingskoersen waren er toptienklasseringen voor Fran Vanhoutte (zevende) en junior Jorun Geerts (vijfde). Dat gold ook voor Anke Vos op de 500 meter (zevende). Een medaille bleek voor het drietal te hoog gegrepen.