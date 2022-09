Pep Guardiola waarschuwt Manchester City-spelers: “Als we allemaal alleen op Haaland vertrouwen, winnen we de Champions League niet”

Erling Haaland heeft zich in een mum van tijd aangepast aan het Engelse voetbal. Met de Champions League voor de deur, volgt nu de volgende stap voor de Noorse spits als Manchester City-speler. De spits scoorde al 23 keer in de Champions League, maar coach Pep Guardiola is overtuigd dat de 22-jarige de last niet alleen kan dragen als City de Champions League wil winnen dit jaar.

“Als we allemaal alleen op Erling vertrouwen, winnen we de Champions League niet. We proberen kansen voor hem te creëren om doelpunten te maken. Hij probeert betrokken te zijn bij de manier waarop we spelen. En hij werkt daarbovenop nog eens goed af, net als Julian (Alvarez, red.) en andere spelers. Ik begrijp dat iedereen het over Erling heeft. Maar ik heb vijf nieuwe spelers en het is belangrijk dat ze zich allemaal aanpassen aan onze stijl.”

“Ik hoop dat we hem kunnen helpen, maar we winnen niet alleen voor Erling en verliezen niet alleen voor Erling. Hij heeft een speciale kwaliteit en kan eventuele problemen oplossen. Maar als we niet goed spelen, gaan we geen wedstrijden winnen.”

Geen Walker en Stones

Manchester City zal het dinsdagavond op bezoek bij het Spaanse Sevilla wel zonder verdedigers Kyle Walker en John Stones moeten doen. Beide spelers blesseerden zich en geraken niet speelklaar voor de eerste wedstrijd tegen Sevilla.