US OPEN. Iga Swiatek kent weinig problemen met Duitse Niemeyer en plaatst zich voor de kwartfinales

Iga Swiatek raast door de US Open. De Poolse nummer 1 kende nog geen setverlies dit toernooi en was tegen de Duitse Jule Niemeyer (WTA 108) ook niet van plan om daar verandering in te brengen. Toch was het de Duitse die in de eerste set haar beste tennis bovenhaalde. Swiatek zag af en moest de eerste set aan Niemeyer laten (2-6).

In de tweede set herpakte de 21-jarige Poolse zich. Swiatek had haar zinnen gezet op de kwartfinales en dwong Niemeyer regelmatig in de fout. De tweede set ging dan ook naar de Poolse: 6-4. Hoe goed het in set 1 was, zo slecht was het in set 3 voor Niemeyer. De Duitse brak helemaal en moest toekijken hoe Swiatek geen spelletje meer verloor in de laatste set. Na twee uur en 23 minuten maakte Swiatek er een einde aan.

In de kwartfinales ontmoet ze de Amerikaanse Jessica Pegula. De 28-jarige Amerikaanse schakelde eerder al de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 21) uit in twee sets: 6-3, 6-2.

Swiatek won dit seizoen al zes titels, waaronder Indian Wells, Miami, en Rome en Roland-Garros. Het is de eerste keer dat ze de kwartfinales bereikt op de US Open.