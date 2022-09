“De grote coronabazooka is niet meer van deze tijd”: politici zoeken betaalbare maatregelen tegen energiecrisis

Ja, er moet iets gebeuren om de komende energiecrisis te doorspartelen. Daar waren alle partijvoorzitters het over eens op het debat van Voka. Alleen de oplossingen liepen wel erg ver uiteen. Opvallend: voor regeringspartijen N-VA en CD&V ligt het moeilijk om straks diep in de portemonnee te tasten. “De grote coronabazooka is niet meer van deze tijd.”

Vijf voor twaalf volgens de ene, twee voor twaalf voor de ander: hoe laat het nu precies is, werd maandagavond niet duidelijk op het Voka-debat. Maar de aanwezige politici benadrukten wel dat ze het begrepen hadden: het is dringend.

Maar wie gehoopt had te horen dat de Vlaamse regering straks de geldbuidel ver opentrekt, werd snel ontnuchterd. N-VA-voorzitter Bart De Wever opende met de stelling dat de maatregelen gecibleerd moeten zijn. Met andere woorden: geen net dat je op de problemen gooit en waarmee je alles kan vangen. “Als goede huisvader moet je kunnen zeggen: we gaan geen grote budgetten openzetten. Dat is niet goed.” Gevraagd waarom Vlaanderen nog wacht met maatregelen, zei De Wever: “Dat moet u aan Jan Jambon vragen, die hier straks in de sofa zit. Ik weet niet of we kunnen versnellen met Vlaanderen: wat mij betreft niet gelaten.”

Na het debat mocht Jan Jambon ook een woordje uitleg geven. Hij sprak over maatregelen “op basis van reëel verlies van bedrijven en niet op basis van prognoses”, maar wat dat concreet zou betekenen, is nog onduidelijk. “Maar we mogen geen gaten rijden in onze budgetten, anders moeten we dat later weer goedmaken”, benadrukte de Vlaamse minister-president. Ook hij voelde de klok tikken: “Het is een kwestie van dagen voor we met ingrepen zullen komen. Niet van maanden.”

Ook coalitiepartner CD&V stond niet te springen voor al te dure maatregelen. “De grote coronabazooka is niet meer van deze tijd”, sprak CD&V-voorzitter ” Mahdi. “Geen tijdelijke werkloosheid zoals we dat toen kenden, maar we moeten bedrijven wel ondersteunen zodat de mensen aan de slag kunnen blijven. Vandaag hebben we het geld niet voor die tijdelijke werkloosheid.” Wat dan wel mogelijk is? “Er moet een fiscale hervorming komen. Met een verlaagde vennootschapsbelasting geven we zuurstof aan bedrijven.” Niet toevallig is partijgenoot Vincent Van Peteghem hard aan het werk aan zo’n grote hervorming. “Het plan ligt er, we moeten het nu uitvoeren.”