Jeroom in een rode jogging en de onenightstand van Élodie Ouédraogo: dit was de eerste ‘Allerslimste mens ter wereld’

Et c’est parti. Erik Van Looy gaf maandagavond de aftrap van ‘De allerslimste mens ter wereld’, met zoals vanouds een pak schuine moppen en tips die hij als enige snapt. Jeroom maakte voor het eerst sinds lang zijn opwachting in het spelersveld en stond zijn plekje aan de jurytafel af aan zijn vrouw Élodie Ouédraogo. Dat dat vonken gaf, hoeven we u vast niet uit te leggen.

De winnaar van vanavond:

Jonas Geirnaert werd met flinke voorsprong op zijn tegenstrevers de eerste winnaar van het seizoen.

De verliezer van vanavond:

De populairste jeugdboeken van Roald Dahl deden Jeroom de das om.

De nieuwkomer van morgenavond:

Gert Verhulst maakt, meteen na de uitzending van zijn talkshow De tafel van 4, zijn opwachting in de quiz.

Erik van Looy over nieuwkomer Gert Verhulst — © Nieuwsblad

De beste quotes:

James Cooke: “Zeg Erik, je bril is weg.”

Ella Leyers: “Had jij een bril?”

***

Erik Van Looy: “Elodie, verwacht je dat Jeroom hier lang gaat zitten?”

Élodie Ouédraogo: “Nee.”

Cooke: “(over Jerooms outfit) Hij ziet er wel uit alsof hij hier al tien jaar zit.”

Ouédraogo: “Ik heb gezegd dat hij dat aan moest doen. Je gaat echt keicool zijn met een rode training. Ik wilde hem eens terugpakken. En hier zit hij nu, hé.”

***

Van Looy: “Jeroom, wat is het belangrijkste ingrediënt van wasabi?”

Jeroom: “Erik, het interesseert mij echt geen hol.”

***

Van Looy: “Jeroom, wie is jouw favoriete onenightstand?”

Jeroom: “Ik geloof niet in onenightstands.”

Ouédraogo: “Ik wel. Koen De Bouw.”

Het mooiste moment:

De sfeer in de studio was, zoals we dat intussen van De slimste mens gewoon zijn, immer jolig. Van Jeroom die een teddybeer met ingebouwde IPad meebracht om hem te helpen bij de vragen tot deepfakeversies van de kandidaten.

Mooi was ook het moment waarop Leyers verbouwereerd moest antwoorden wat de hoofdstad van Kirgizië was. “Ik heb net mijn appartement verloren aan mijn zus. Wij hebben gewed dat die vraag nooit gesteld zou worden.” Waarop Van Looy in de lach schoot en het allemaal opgezet spel bleek te zijn.

De tussenstand:

1 Jonas Geirnaert (2 afleveringen)

2 Ella Leyers (2 afleveringen)

3 Jeroom (1 aflevering)