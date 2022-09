Onze tv-tips: een weduwe, een reddingzwemmer en een oude detective

Ankie

Op 5 september is het 50 jaar geleden dat bij een dodelijke aanslag op het Israëlische olympische team tijdens de Spelen in München elf atleten om het leven kwamen. Eén van hen was André Spitzer. Zijn weduwe Ankie Spitzer is de centrale getuige in de onthullende tweedelige documentaire Ankie. Bij ons is zij beter bekend als Ankie Rechess, VRT-correspondente in Israël. (tove)

The Guardian

VTM4, di, 20.35u

Ben Randall (Kevin Costner), een legendarische reddingszwemmer, is neergestort waardoor hij niet meer optimaal zijn werk kan doen. Hij wordt naar een school voor reddingzwemmers in opleiding gestuurd. Daar steekt Jake (Ashton Kutcher) met kop en schouders boven iedereen uit. Ben geeft Jake de opdracht om met hem mee te gaan voor een gevaarlijke missie. Onderhoudende actiefilm. (tove)

Martha‘s Vineyard Mysteries

Play7, di, 20.30u

Serie van voorlopig vier televisiefilms over een gepensioneerde detective van de Boston PD en de waarnemend lijkschouwer van Martha‘s vineyard die samenwerken om de moord op een mysterieuze jongeman op te lossen. De verhalen zijn gebaseerd op een boekenreeks, en voor de hoofdrol tekent voormalig Desperate Housewives-acteur Jessie Metcalfe. Een verborgen pareltje voor detectiveliefhebbers. (tove)