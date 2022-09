Als leider Remco Evenepoel straks de Vuelta tot een goed einde brengt, viert een Limburger mee in het Quick Step-Alpha Vinyl-kamp. De Stevoortse ploegarts Steven Bex is in Spanje verantwoordelijk voor de medische zorgen van de kopman. “Remco is een supergast, een droom om mee te werken.”