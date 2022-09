KMI waarschuwt voor onweer in het hele land, code geel afgekondigd

Het KMI waarschuwt voor onweer in het hele land in de nacht van maandag op dinsdag. Er is code geel afgekondigd.

Vooral in het eerste deel van de nacht is er kans op onweersbuien. De buien kunnen lokaal fel zijn en vergezeld van hagel en windstoten. Het KMI verwacht neerslaghoeveelheden die plaatselijk kunnen oplopen tot 10 tot 20 liter per vierkante meter in een uur tijd. De buien verlaten in het tweede deel van de nacht ons land via het noorden.

De code geel geldt voor het hele land, in sommige provincies tot 2 uur, maar in andere kan het onweer wat langer aanhouden.