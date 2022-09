Lichte vrachtwagen knalt op boom aan afrit Houthalen-Helchteren

Een bestuurder van een lichte vrachtwagen reed maandag rond 17.30 uur frontaal in op een boom naast de E314. De chauffeur reed in de richting van Maasmechelen. De bestuurder nam de afrit Houthalen-Helchteren, maar miste de bocht. De vrachtwagen reed rechtdoor en kwam met een enorme knal tot stilstand tegen een boom. De schade was enorm groot en de bestuurder zat gekneld in het wrak. De brandweer moest het slachtoffer uit de wagen bevrijden. Na het verlenen van de eerste zorgen brachten ze het slachtoffer over naar het ziekenhuis.