Geen Marta Cavalli op WK in Australië! Val in Tour des Femmes houdt Italiaanse aan de kant: “Moet aan mijn gezondheid denken”

De 24-jarige Italiaanse Marta Cavalli, dit voorjaar nog winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, heeft nog altijd last van haar valpartij in de Tour de France Femmes. “Helaas moet ik afzeggen voor Australië, ik doe niet mee aan het WK in Wollongong”, schreef Cavalli maandag op Instagram.

De Italiaanse kwam tijdens de tweede etappe van de Tour ten val en liep daarbij onder meer een hoofdblessure op. “Mijn herstel duurt langer dan verwacht, ik worstel nog steeds met de gevolgen van die crash in de Tour. Mijn team en ik hebben er alles aan gedaan, maar we moeten aan mijn gezondheid denken.”

Cavalli eindigde als tweede in de door Annemiek van Vleuten gewonnen Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Van Vleuten (39) zegevierde ook in de Tour. In de wegwedstrijd op het WK in Australië voert ze samen met Marianne Vos de Nederlandse ploeg aan.