Lommel/Pelt

De jobbeurs die in mei vluchtelingen uit de regio Noord-Limburg in contact bracht met werkgevers heeft resultaat geboekt. 42 nieuwkomers vonden de weg naar diverse bedrijven in heel Limburg. Het initiatief krijgt een vervolg in Pelt.