Armoede-expert: 'Niet naar Europa wijzen, Vlaamse regering moet verantwoordelijkheid nemen'

"Het wordt tijd dat de Vlaamse regering niet meer naar Europa wijst, maar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt." Dat zegt experte Conny Mertens van Trefpunt Armoede. Heel wat Limburgers krijgen hun facturen niet meer betaald, waardoor de vrees groeit dat zij op termijn in de armoede terecht zullen komen. Volgens de Limburgse Armoedeverenigingen is er dringend nood aan concrete steunmaatregelen van de overheid. Want de situatie is voor vele gezinnen niet meer houdbaar.