Noël Slangen van Kinderarmoedefonds: 'We zitten in een oorlog en de overheid maakt ons dat onvoldoende duidelijk'. — © TV Limburg

We zitten in een oorlogssituatie en de overheid maakt ons dat onvoldoende duidelijk. Dat zegt Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds. Eén op zeven kinderen groeit op in armoede en die groep zal alleen maar groter worden, aldus Slangen. Hij pleit voor gerichte maatregelen. Tegemoetkomingen aan mensen die het echt nodig hebben, zoals éénoudergezinnen, huurders en niet-werkenden. Voor iedereen een beetje doen, werkt niet, zegt Slangen.