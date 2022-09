Canadese politie stelt twee verdachten van steekpartij officieel in verdenking van moord, daders nog steeds op de vlucht

De Canadese politie heeft de twee mannen die verdacht worden van de steekpartij waarbij zondag 10 mensen om het leven kwamen, officieel beschuldigd van moord. Het tweetal is nog steeds op de vlucht.

De politie houdt nog steeds een klopjacht op Damien Sanderson (31) en Myles Sanderson (30). De twee staken zondag 10 mensen dood op verschillende plaatsen – waaronder een reservaat voor inheemse inwoners – in de Canadese provincie Saskatchewan, 18 anderen raakten gewond. Het gaat om de dodelijkste aanslag in de moderne geschiedenis van het land. Volgens leiders van de inheemse bevolking is de steekpartij mogelijk drugsgerelateerd: sommige slachtoffers zouden bewust geviseerd zijn, anderen lijken het slachtoffer van het toeval.

De Royal Canadian Mounted Police heeft de twee mannen maandag officieel in verdenking gesteld van moord in de eerste graad, poging tot moord en inbraak. “Aan de bevolking van Saskatchewan en daarbuiten: wees er zeker van dat we elk menselijk, procedureel en technologisch hulpmiddel gebruiken om de personen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie te lokaliseren en te arresteren, en om uw veiligheid te garanderen”, zei commissaris Rhonda Blackmore maandag op een persconferentie. Honderden agenten zouden betrokken zijn bij het onderzoek.

De Sandersons werden zondag voor het laatst gezien in een zwarte Nissan Rogue in de stad Regina, zo’n 320 kilometer ten zuiden van het James Smith Cree Nation-reservaat en het dorp Weldon, waar de steekpartij plaatsvond.