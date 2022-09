Arbeider gewond bij industriebrand in Beringen

De brand ontstond rond 19.30 uur aan de Industrieweg in Beringen bij het bedrijf Schapmans. De oorzaak zijn slijpwerken waarbij olie vuur heeft gevat. Dat ging gepaard met veel rookontwikkeling. “We besloten om een melding te verspreiden via BE-alert om ramen en deuren dicht te houden”, zegt Thomas Vints, burgemeester van Beringen. “De rook is niet giftig of gevaarlijk maar kan wel hinder veroorzaken. Daarom raden we aan om ook ventilatiesystemen af te zetten.”

Bij de brand raakte ook iemand gewond. “De werkman die aan het slijpen was is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het appartement van de conciërge achter de hallen waar de brand is uitgebroken heeft wellicht ook brandschade. De alerte bewoner is meteen naar buiten gevlucht”, besluit Vints.

De brandweer moest de bedrijfshallen verluchten. Dat kostte heel wat tijd. De politie Beringen/Ham/ Tessenderlo kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen.