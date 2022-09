Moordpartij heeft wellicht te maken met drugsepidemie in inheems reservaat: “Nu wordt het hier ultragewelddadig”

In de Canadese provincie Saskatchewan wordt nog altijd met man en macht gezocht naar Damien en Myles Sanderson, de vermoedelijke daders van de dodelijkste steekpartij uit de recente geschiedenis van het land. Tien mensen werden doodgestoken, vijftien anderen verwond, in James Smith Cree Nation, een reservaat van het inheemse Cree-volk. Het motief is voorlopig een mysterie. Allicht spelen drugs een rol. “Alcohol bracht geweld met zich mee, maar dit is anders”, zegt een lokale chief. “Nu wordt het hier ultragewelddadig.”