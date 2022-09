Atalanta springt naar de leiding in Italië na zege tegen Monza, voormalig Club-target Rasmus Höjlund aan het kanon

Atalanta was uitstekend aan het seizoen begonnen. Na een tien op twaalf kon het tegen Monza opnieuw over Napoli en AC Milan naar de leiding springen. Dan moest het wel winnen van promovendus Monza, waar ex-Zulte Waregem-speler Luca Marrone 90 minuten op de bank bleef.

De promovendus bleek weliswaar geen hapje voor Atalanta. Het was pas in de tweede helft dat Rasmus Höjlund op de juiste plek stond om de openingstreffer tegen de touwen te duwen. Höjlund stond de voorbije weken nadrukkelijk in de belangstelling van Club Brugge maar koos uiteindelijk voor het blauw en zwart van Atalanta.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkele minuten later viel de wedstrijd in een beslissende plooi. Ademola Lookman leek een voorzet van Ederson binnen te lopen, maar in de herhaling werd duidelijk dat het Marlon was die zijn eigen doelman verschalkte.

Dankzij de drie punten springt Atalanta weer naar de leiding in het klassement. Ex-Genkies Joakim Maehle en Roeslan Malinovsky hebben nu dertien punten, dat zijn er twee meer dan Napoli en AC Milan.