Nederlandse minister van Landbouw stapt op

Staghouwer lag al langer slecht bij de Nederlandse Tweede Kamer. Op de dag dat het veelbesproken ‘stikstofkaartje’ werd gepubliceerd, kwam de bewindsman niet met concrete maatregelen om boeren perspectief te geven voor de toekomst.

Maandag kondigde Staghouwer aan dat de voorstellen, die de Kamer voor Prinsjesdag (de dag waarop het parlement uit reces weer bijeenkomt en de begrotingsvoorstellen te horen krijgt) had geëist, langer op zich laten wachten. Staghouwer wilde de stikstofgesprekken tussen de boeren en de regering afwachten.

Minister van Armoedebeleid Carola Schouten neemt de taken van Staghouwer voorlopig over, zij was in de vorige regering minister van Landbouw.