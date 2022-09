Nooit rijbewijs gehaald, dus geeft chauffeur valse naam op bij verkeerscontrole aan bars in Sint-Truiden

De politie van Sint-Truiden controleerde zaterdag het verkeer in de omgeving van de bars. Daarbij stootten ze op een man die geen identiteitsbewijs kon voorleggen. Hij wist zijn adres niet meer, maar gaf wel een naam op. Alleen bleek deze niet voor te komen in de databanken. De politie hield hem bestuurlijk aan en vlooiden het ware verhaal uit. Ze achterhaalden de echte identiteit van de man. Hij loog over zijn naam omdat hij nooit zijn rijbewijs haalde en een verval van recht tot sturen heeft. ppn