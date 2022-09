Mathieu van der Poel blikt vooruit op WK en wil na rugproblemen opnieuw knallen in het veld: “Tien à vijftien crossen rijden”

Mathieu van der Poel is in de Formule 1-podcast The Paddock nog eens teruggekomen op zijn veldritseizoen, dat door aanhoudende rugklachten bijna volledig in het water viel. Ook stond de Nederlandse alleskunner stil bij het WK in Australië. “Ik heb er alles aan gedaan om in orde te zijn”, vertelt de Nederlander.

Met het WK in het Australische Wollongong krijgt Mathieu van der Poel een parcours dat binnen zijn mogelijkheden ligt. “Het is een beetje een Amstel-achtig parcours”, verklaarde Van der Poel in de Formule 1-podcast The Paddock. “Al moet ik wel echt 100 procent zijn om op zo’n parcours te kunnen winnen. Maar we hebben het alleen nog maar op een plan gezien. Pas als je er daadwerkelijk fietst, kan je pas inschatten hoe lastig het echt is.”

Van der Poel heeft er naar eigen alles aan gedaan om in orde te zijn voor Australië. “Eigenlijk is het nu vooral trainen en wat kleinere koersen rijden om me voor te bereiden op het WK in Australië, wat een hoofddoel is. En wat daarna volgt, is nog onbekend. De focus ligt op het WK. Ik heb er alles aan gedaan om in orde te zijn voor het WK. Maar ik heb de laatste weken niet meer wedstrijden van WK-niveau gereden. Dus het is moeilijk in te schatten. Maar ik zou niet naar Australië gaan als ik niet dacht dat ik wereldkampioen zou kunnen worden. Het is een hele verplaatsing, maar het is wel cool.”

© Gregory Van Gansen

“Ik voel geen druk meer. Dat had ik de eerste jaren nog wel, maar nu heb ik nooit meer stress voor een wedstrijd. In de eerste jaren in het veldrijden voelde ik die druk wel heel erg omdat ik er een paar keer had naast gegrepen. Dat zat wel een beetje in mijn hoofd. Maar dat gevoel heb ik de laatste jaren nooit meer gehad. Maar een wegkoers is sowieso nog wel anders dan een veldrit waarbij je in de start meteen gefocust moet zijn.”

Terug op de crossfiets

Na het wegseizoen duikt Van der Poel opnieuw het veld in. Vorig veldritseizoen viel bijna volledig in het water na aanhoudende rugproblemen. “Vorig jaar heb ik door die rugproblemen maar anderhalve cross kunnen rijden. Toen ben ik in Zolder afgestapt, en daarna niet meer terug in gang geraakt. Maar ik ga sowieso crossen, al weet ik nog niet wanneer of welke crossen ik zal rijden. Ik wil tien à vijftien crossen rijden.

© Foto Marc Van Hecke

De rugproblemen zijn nog niet definitief achter de rug bij de Nederlandse alleskunner. “Het blijft werken om ze weg te houden”, vertelt de Nederlander. “Ik moet wel wat uren in de fitness spenderen om het onder controle te krijgen en te houden. Als ik stop met de versterkingen, zou het wel eens snel terug kunnen zijn. Dat was altijd al wel zo. Maar het probleem is dat ik drie jaar drie disciplines heb gedaan waardoor er heel weinig tijd en ruimte was om die oefeningen te doen. Ik denk dat er een klein probleem was, die door de opstapeling van wedstrijden erger is geworden. En nu heb ik er wat werk mee, maar ik kan terug volledig pijnvrij fietsen. Dat is het belangrijkste.”