Politie neemt verwaarloosde katten in beslag in Beringse woning

De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo is maandagnamiddag binnengevallen in een woning aan de Pastoor Grausstraat in Tervant bij Beringen om verwaarloosde katten in beslag te nemen.

In hetzelfde gezin dat reeds een verbod om nog langer dieren te houden hadden gekregen, werden opnieuw verwaarloosde dieren in beslag genomen. Het gaat deze keer om een 6-tal katten. “We kregen een melding binnen dat er opnieuw katten in de woning werden ondergebracht. Onze inspecteurs zijn dan ter plaatse gegaan om een controle uit te voeren. Daar troffen ze inderdaad een 6-tal katten in erbarmelijke omstandigheden aan.” De politie schakelde het dierenasiel en het Blauwe Kruis in Lommel in om de katten op te halen. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de politie te assisteren.(zb)