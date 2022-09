De outletwinkel van Aldi in Drogenbos. — © Aldi

Aldi profileert zich al als een goedkope supermarkt, maar het kan blijkbaar nog goedkoper. In een nieuwe outletwinkel in Drogenbos wordt alles tegen bodemprijzen verkocht. Van inlineskates voor kinderen over microgolfovens tot elektrische steps. De reden? Door de coronacrisis zit de keten nog altijd met grote voorraden en veel van die producten zijn seizoensgebonden.