Paul Pogba kiest toch voor operatie en mist meer dan waarschijnlijk het WK in Qatar

Paul Pogba (29) mag zo goed als zeker een kruis maken over zijn deelname aan het WK in Qatar. De Franse middenvelder stond al een tijdje aan de kant met een knieblessure en kiest er nu toch voor om geopereerd te worden. Pogba zou tussen de veertig en zestig dagen out zijn. Juventus bevestigde dat nieuws vandaag.

Juventus kan al een tijdje geen beroep doen op sterspeler Paul Pogba. De Franse middenvelder staat al tijdje aan de kant met een knieblessure. De Franse middenvelder kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester United, maar viel meteen geblesseerd uit.

Pogba verkoos om niet geopereerd te worden en rustig te revalideren. Die revalidatie leek de goede kant uit te gaan, maar nu kiest de Fransman toch voor een operatie nadat hij op training terug last ondervond aan de knie. Pogba zou tussen de veertig en zestig dagen aan de kant staan.

“Als we realistisch zijn, dan keert hij pas in januari terug”, was coach Massimiliano Allegri duidelijk. De Franse nationale ploeg zal dus meer dan waarschijnlijk zijn titel moeten verdedigen zonder Pogba op het middenveld.

Juventus mist Di Maria tegen PSG

Juventus kan dinsdagavond (21.00u) op bezoek bij Paris Saint-Germain op de openingsspeeldag in groep H van de Champions League ook geen beroep doen op Angel di Maria, die in het tussenseizoen werd overgenomen van de Parijzenaars. Hij werd niet opgenomen in de selectie.

De 34-jarige Di Maria liep op 15 augustus op de eerste speeldag van het seizoen in de Serie A tegen Sassuolo een blessure aan het dijbeen op. Tegen Spezia maakte hij vorige week zijn rentree, maar afgelopen weekend bleef hij in het duel tegen Fiorentina bij de rust “uit voorzorg” in de kleedkamer.

Naast Di Maria en Pogba mist Juve ook doelman Wojciech Szczesny en Federico Chiesa. Zij staan geblesseerd aan de kant.