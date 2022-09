Referee Department is duidelijk: Marcelin (Cercle) en Sadiki (Anderlecht) hadden rood moeten krijgen

Het Referee Department heeft vandaag toegegeven dat er enkele fouten werden gemaakt afgelopen weekend. Zo had Cercle Brugge met tien verder gemoeten na de stevige overtreding van Marcelin. Ook Anderlecht-verdediger Noah Sadiki had rood moeten krijgen voor zijn overtreding op Mathieu Maertens.

Ook dit weekend waren er weer heel wat controversiële beslissingen van de VAR. In de Brugse derby ging nieuwkomer Jean Marcelin bijzonder stevig door op Casper Nielsen. De Cercle-verdediger raakte daarbij het scheenbeen van de Deen. De scheidsrechter zag er echter geen rode kaart in en bestrafte de Fransman met slechts geel, waardoor de verdediger verder mocht spelen.

Frank De Bleeckere blikt nu nog even terug op die fase. “Marcelin gaat met hoge intensiteit naar de bal. Bij zijn actie raakt hij Nielsen onder de knie met een gestrekt rechterbeen en de studs vooruit. Hierdoor brengt hij de veiligheid van de speler in gevaar. Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR interventie voor ernstig gemeen spel en een rode kaart voor de Cercle-speler.”

Ook in de wedstrijd tussen Anderlecht en OH Leuven was er een soortgelijke fase. Youngster Noah Sadiki kwam te laat bij Mathieu Maertens en plantte daarbij zijn voet net onder de knie van Maertens. De scheidsrechter gaf geel, maar volgens De Bleeckere had dat rood moeten zijn. “Met deze actie brengt hij de veiligheid van de speler in gevaar. Volgens het Professional Refereeing Department is een rode kaart voor ernstig gemeen spel een betere beslissing en wordt een VAR-Interventie gesteund.”