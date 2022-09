Model Adriana Lima (41) bevallen van zoon

Adriana Lima is bevallen van haar derde kind. Haar zoon Cyan “heeft nu al de mond en ogen van zijn mama”, laat een kennis weten aan het Amerikaanse tijdschrift People. Volgens de bron maken moeder en zoon het goed.

Vlak nadat People het nieuws bekendmaakte, heeft Adriana de geboorte op Instagram bevestigd met een foto van een oog van het jongetje. Ze schrijft erbij: “Cyan is de kleur tussen groen en blauw. Cyan is de kleur van het water van Bora Bora en de Malediven, twee plaatsen uit de bucketlist van het gezin. Cyan is nu onze favoriete kleur... de kleur van de ogen van ons jongetje. Welkom op de wereld Cyan Lima Lemmers.”

Cyan is het eerste kindje van Adriana en haar vriend, filmproducent Andre Lemmers. Met haar ex-man heeft het model twee dochters.