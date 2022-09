De familie Hodge op bezoek bij het gezin Lynch-Clijsters in New Jersey. — © RR

Jayden (15) en Matthew Hodge (17) wonen sinds vorige week bij Kim Clijsters en Brian Lynch. Ze gaan er basketten en studeren in de St. Rose High School in Belmar, New Jersey. Papa Odell Hodge en mama Sofie gingen mee, maar komen over twee weken terug naar België.