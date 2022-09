Tropisch warme zomer zorgt voor pak meer verloren gelopen kinderen aan zee

De tropische zomer lokte een pak volk naar de kust. Dat zorgde ook voor meer verloren gelopen kinderen. In juli waren 879 mensen even de weg kwijt en in augustus ging het om 671 personen. Het aantal ligt behoorlijk hoger dan vorig jaar. Toen werden slechts 860 verloren gelopen kinderen genoteerd. In 2020 waren het er 1.079, in 2019 eindigde de teller op 1.021 personen en in 2018 waren dat er nog 1.708.

“Er is een heel duidelijk verband tussen het goede weer en de hoge cijfers. Dat is uiteraard logisch: hoe meer drukte op het strand, hoe makkelijker het wordt om elkaar uit het oog te verliezen”, zegt Bert Gunst, de voorzitter van IKWV. “We willen het belang van de redders onderstrepen bij de zoektocht naar een verloren gelopen kindje. Je mag immers niet uit het oog verliezen dat de prioriteit van onze redders ligt bij de vele zwemmers en watersporters. Telkens hun aandacht afgeleid wordt voor de zoveelste verloren gelopen persoon, is dat potentieel een gevaar voor iemand anders”, besluit Gunst.

IKWV pleit dan ook voor nog meer preventie. “Dit om ouders of begeleiders van kinderen duidelijk te maken dat zij in eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun kroost”, klinkt het. Zo worden gratis verdwaalbandjes voorzien en zal er extra worden ingezet op het verspreiden van de polsbandjes. Ook blijft extra communicatie naar dagjestoeristen die met het openbaar vervoer afzakken naar onze kust belangrijk.