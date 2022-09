Het statige herenhuis was ingericht als kantoorgebouw. — © Serge Minten

Hasselt

Twee opvallende panden op de Koningin Astridlaan in Hasselt staan te koop: een prachtig herenhuis en een verkrotte hoekwoning. De eigenaar zet ze samen in de markt voor 1,7 miljoen euro, maar ze zijn ook apart te koop.