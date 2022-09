Rapid Boekarest stelt Xian Emmers voor: “Deze club is in volle opbouw, net als mijn carrière”

De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook officieel: Xian Emmers trekt voor twee seizoenen naar Rapid Boekarest, momenteel leider in de Roemeense eerste klasse.

De 23-jarige Emmers trekt daarmee de deur bij Roda JC achter zich dicht. Bij de Nederlandse tweedeklasser was de middenvelder uit Paal goed voor 10 doelpunten en 10 assists in 41 wedstrijden. Voordien was de meervoudige Belgische jeugdinternational actief voor Almere City, Cremonese, Waasland-Beveren en Inter.

“Ik ben erg blij dat ik hier een contract kan tekenen”, sprak Emmers op het officiële clubkanaal. “Ik kijk er ook naar uit om de supporters te ontmoeten. Ik heb gehoord dat ze voor een geweldige sfeer kunnen zorgen. Dat heb ik met mijn eigen ogen kunnen vaststellen in de topper tegen FCSB, waar ik aanwezig was. Ik kan niet wachten om die sfeer op het veld te voelen.”

Terug van weggeweest

Rapid Boekarest werd in 2016 voor het laatst landskampioen, maar de club uit de hoofdstad werd vervolgens teruggezet naar de vijfde klasse wegens financiële problemen. De club baande zich weer een weg naar boven en speelde in 2019 al opnieuw in de tweede klasse. In 2021 keerde Rapid terug naar het hoogste niveau, waar het na negen wedstrijden aan de leiding staat.

“Ik weet dat Rapid herboren is en een club is in volle opbouw”, aldus nog Emmers. “Die situatie is vergelijkbaar met mijn carrière op dit moment. Ik voel een grote ‘match’ met mijn nieuwe club en ben ongeduldig om aan mijn avontuur te beginnen.”

