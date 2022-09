Meisje vergeet paspoort en mag vlucht niet op maar dan gebeurt er iets onverwacht

Een gezin uit Nottinghamshire heeft op het nippertje een vlucht van Tenerife naar huis gemist door een verloren paspoort. Maar dat was zonder te rekenen op de klantenservice van TUI want plots maakte het vliegtuig rechtsomkeer.

De 38-jarige Adrian was samen met zijn ouders, partner en vier kinderen op vrijdag 26 augustus op de luchthaven van Tenerife om de vlucht van 22 uur van TUI te halen. “Ik ben heel erg georganiseerd met paspoorten. Ik heb er zelfs een tas voor”, vertelt Adriaan Insley. “Maar deze keer zei mijn partner dat ze een paspoort nodig had om nog iets te gaan halen in de taxfreeshop. En ze stopte vervolgens het paspoort in de winkeltas.”

“Onze vlucht was vertraagd en het was erg druk omdat er drie vluchten voor naar het Verenigd Koninkrijk waren”. Maar eens hij in de rij stond voor de veiligheidscontrole besefte hij dat de winkeltas nergens te bespeuren was. “Ik raakte in paniek omdat ik niet wist waar die was. En dan besefte ik: we missen een paspoort.”

Adrian ging vervolgens met het veiligheidspersoneel spreken, die hem vertelden dat geen paspoort betekende dat die persoon niet aan boord kon gaan. “Ik stuurde mijn hele familie door de veiligheidscontrole en bleef achter met mijn zevenjarige dochter omdat het haar paspoort was dat ontbrak.”

“Ik wist niet wat ik moest doen. Een verblijfplaats vinden, vervoer regelen en een tijdelijk paspoort aanvragen. Er komt heel wat bij kijken. En ik bleef achter met een dochtertje van zeven die erg overstuur was.”

Rechtsomkeer

En dan nam het verhaal plots een heel andere wending. Want het vermiste paspoort werd teruggevonden. Al was het te laat om mee te vliegen aangezien het vliegtuig de gate al had verlaten. Het personeel van TUI liet Adrian weten dat hij en zijn dochter mee konden op de volgende vlucht naar Manchester, als er nog plaats was.

“Ik was onder de indruk van het personeel. Ze waren erg zorgzaam en probeerden de kleinkinderen te kalmeren”, vertelt Adrian’s moeder Shraron. “Ze zijn dan met de gezagvoerder gaan praten en hebben gevraagd wat mogelijk was op het vlak van logistiek. We stonden echt op het punt om op te stijgen. En toen vroeg de steward of we Adrian niet gewoon tot de gate konden laten komen om hem op te halen”, zegt ze.

“We hebben geprobeerd om TUI te bedanken maar je kan via hun portaal enkel klachten indienen”, zegt de vrouw. “Met al die somberheid in de reis-industrie wilden we gewoon even laten weten wat een uitzonderlijke klantenservice ze ons hebben gegeven”.

