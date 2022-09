Kunst Veredelt Vroenhoven viert 100-jarig jubileum

De feestavond begon op zaterdag met een academische zitting waarbij de leden werden gehuldigd. Albert Vos (bugel), 65 jaar spelend lid, en Nicol Geurts (saxofoon, 60 jaar spelend lid, werden extra in de picture gezet. Ook dirigent Adrie Rietveld heeft al 20 jaar het dirigeerstokje in zijn hand bij de fanfare en hij kreeg een heel toepasselijk geschenk,een nieuwe pupiter. De speeches werden afgewisseld met een aantal muziekstukken die de fanfare bracht, bovendien speelden de muzikanten voor de eerste keer in hun nieuwe outfit.De avond werd aan elkaar gepraat door Gertie Cleuren die vanaf nu het voorzitterschap van deze muziekvereniging op zich neemt. Na het plotse overlijden in april van hun voorzitter Pierre Theunissen moest de fanfare op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en die taak wordt vanaf nu dus toevertrouwd aan hun geëngageerd bestuurslid Gertie, die tevens de eerste vrouwelijke voorzitter is van deze fanfare. Het feestweekend werd op zondag afgesloten met een brunch en een doorlopende foto- en videoreportage.