Stad Beringen lanceert opnieuw leerbeurs volwassenenonderwijs

Op deze manier ondersteunde de stad de volgende partners: VDAB, Leerwinkel, CVO Cursa, CVO LBC, Ligo LiMiNo, Agentschap Integratie en Inburgering, de Buurtbar, het Inloophuis om potentiële cursisten te laten kennismaken met een opleiding of cursus. De leerbeurs was een feestelijk startschot voor het nieuwe schooljaar in het volwassenenonderwijs. Bezoekers konden er het aanbod rond levenslang leren ontdekken, meer informatie krijgen over de aanwezige partners en antwoorden vinden op hun leervragen. Voor de kinderen bracht Scouts Beringen-Mijn animatie. Zo konden kinderen en ouders alvast kennismaken met de werking van de scoutsgroep.“We willen de drempel naar een cursus of opleiding zo laag mogelijk houden en Beringenaren die twijfelen over een opleiding een duwtje in de rug geven. Zo kunnen inwoners kennismaken met beroepsopleidingen of cursussen die aansluiten bij hun vaardigheden en talenten”, laat schepen van Onderwijs An Moons weten. Tijdens de leerbeurs konden deelnemers workshops volgen, leerkrachten ontmoeten en in gesprek gaan met andere cursisten.Naast het formele onderwijsaanbod konden de aanwezigen kennismaken met de werking van de Buurtbar, Vriend en Taal en het Inloophuis. Plekken waar ze ongedwongen kunnen passeren om hun netwerk te vergroten en antwoorden te vinden op hun leervragen. Schepen van Welzijn Ann-Sofie Vanoverstijns blikt tevreden terug: “De Welzijnscampus op Regina Mundi is de perfecte locatie voor de leerbeurs. Verschillende organisaties die zich inzetten voor het welbevinden van onze inwoners hebben hier een uitvalsbasis. De leerbeurs is het resultaat van de samenwerking tussen deze partners. Zo werken we aan een toekomst waarbij zelfontwikkeling voor onze inwoners centraal staat.”Zowel voor de partners als bezoekers was het een aangename en vooral leerrijke namiddag. “Een mooie start voor het nieuwe schooljaar!” besluiten beide schepenen enthousiast.