Bondsparket wil Guillaume François drie wedstrijden schorsen, keeperstrainer van Essevee riskeert er twee

Guillaume François liep zijn rode kaart op in het slot van de wedstrijd, met de definitieve 1-3 stand al op het bord. In de 92e minuut tackelde hij Oleksandr Drambaev van schuin achter hem, met zijn voet raakte hij de enkel van zijn tegenstander stevig. Scheidsrechter Denil vond dat de fysieke integriteit in gevaar was gebracht en gaf rood.

Op beelden is te zien dat François de bal wel wilde spelen met zijn linkervoet, maar te laat kwam en met rechts dan de voet van zijn tegenstander raakte, meent het Bondsparket. Omdat François een beperkt disciplinair verleden heeft, zag het bondsparket af van de maximumvordering van drie wedstrijden effectief. François riskeert ook 2.500 euro boete.

Arthur Denil moest twee keer rood trekken in de wedstrijd. Ook keeperstrainer Gianny Devos werd van het veld gestuurd, nadat hij in een vlaag van woede een flesje het veld op had getrapt. Na de match was Devos zijn excuses gaan aanbieden, desondanks meende het bondsparket er intimiderend gedrag in te zien.

Beide ploegen moeten nog instemmen met de voorstellen. Als ze dat niet doen, worden de dossiers dinsdag behandeld door het Disciplinair Comité van het Profvoetbal.