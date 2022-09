Golfer Thomas Detry heeft prestigieuze PGA Tour-kaart beet

Golfer Thomas Detry zal ook komend seizoen aan PGA Tour-toernooien deelnemen. Detry vergaarde genoeg punten om een PGA Tour-kaart in ontvangst te mogen nemen.

Thomas Detry, die dit seizoen aan vier PGA Tour-toernooien deelnam, daarin telkens in de top 25 eindigde en ook nog 34e werd op het Open Championship, vergaarde als niet FedEx Cup-speler genoeg punten voor deelname aan de Korn Ferry Finals. Een vierde plaats in de Albertsons Open, goed voor een 17e plaats in het eindklassement, volstond uiteindelijk voor een PGA Tour-kaart. Detry kan zich het komende seizoen meten met de beste spelers van de wereld.

Detry neemt vanaf donderdag samen met Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts in het Engelse Virginia Water deel aan het BMW Championship, het vlaggenschip van de DP World Tour.

Of hij zal deelnemen aan het Fortinet Championship, het eerste toernooi van het US PGA Tour-seizoen 2022-2023, dat doorgaat van 15 tot en met 18 september, is nog niet geweten.