Lilian Calmejane verlaat AG2R en kiest voor een avontuur bij Intermarché-Wanty-Gobert: “Moest deze kans met beide handen grijpen”

Calmejane heeft een rit in de Ronde van Frankrijk (2017) en de Vuelta (2016) op zijn palmares. Verder won hij onder meer de Ster van Bessèges, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van de Sarthe. Zijn laatste zege dateert van de zomer van 2019, toen hij een rit won in de Ronde van de Limousin.

“Ik ben heel blij dat ik Intermarché-Wanty-Gobert kan vervoegen”, reageert Calmejane in een persbericht. “Ik werd overhaald door het vertrouwen dat het team al lang in mijn capaciteiten heeft, ik moest deze kans met beide handen grijpen. Het is drie jaar geleden dat ik voor het laatst won. Ik ben blij dat het team me steunt in mijn ambitie om mijn winnaarsmentaliteit terug te vinden.”

De Fransman zal voor het eerst voor een niet-Frans team rijden. Van 2016 tot 2020 droeg hij het truitje van (Total) Direct Energie.