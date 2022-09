Cees Bol klopt Jake Stewart na millimetersprint, Corbin Strong blijft leider in de Tour of Britain

Cees Boll (Team DSM) heeft maandag de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië, met start in Hawick en aankomst na 175,2 kilometer in Duns, gewonnen. De 27-jarige Nederlander haalde het nipt van de Brit Jake Stewart na een massasprint. De man in de rode leiderstrui, de 22-jarige Nieuw-Zeelander Corbin Strong (Israel-Premier Tech), werd derde en verstevigt zijn leiderspositie dankzij de bonificatieseconden. Kenneth Van Rooy werd 7e en beste Belg.

Vrijwel onmiddellijk na het startsein zonderden Travis Stedman, Ukko Iisiakki Peltonen, Adam Lewis, Matthew Teggart, en de broertjes Charlie en Harry Tanfield zich af van de grote groep. Het zestal kreeg meteen de zegen van het peloton waar de renners van Israel-Premier Tech zich op de voorposten hadden geplaatst. Harry Tanfield, met zijn 27 jaar de oudste van het broederpaar, moest even op kant met een lekke band maar kon nog voor de tussensprint in Coldstream weer zijn plaats in de kopgroep innemen. De voorsprong van de vroege vluchters bedroeg maximaal 4:50.

Eens na de derde tussensprint van de dag - Matthew Teggart won ze alle drie -, kwamen ook de renners van INEOS Grenadiers naar voor in het peloton en begon men aan de achterstand te knagen. Bij de beklimming van Wanside Rigg lieten Adam Lewis en Matthew Teggart hun metgezellen in de steek en trokken er met hun tweetjes op uit. Net voor de top van Wanside Rigg vervoegde Stephan Bassett de twee, maar hij moest in de bergsprint Teggart voor laten gaan. Het peloton volgde daar op 15 seconden. Na de afdaling volgde direct de beklimming van Mainslaughter Law met top op 17 kilometer van de eindmeet. Op die strook smolt alles weer samen en kregen we een algemene hergroepering. Tot Davide Gabburo even voor de groep ging uitrijden. De Italiaan mocht met een geringe voorsprong aan Hardens Hill, de laatste helling van de dag, beginnen.

Met nog 8 kilometer voor de boeg probeerde het duo Jack Rootkin-Gray met Alexander Richardson van team Saint Piran de kloof met Gabburo te overbruggen. Deze laatstgenoemde moest al snel zijn ploegmakker laten rijden maar nog voor de top van Hardens Hill hervormde het peloton zich andermaal en vatte het de laatste 5 kilometer aan. Dylan Teuns zorgde er met een tempoversnelling voor dat het hele peloton op een lang lint werd getrokken. Team DSM counterde en stuurde aan op een massasprint. Jake Stewart kwam nog fel opzetten maar na het bekijken van de fotofinish werd Cees Bol toch uitgeroepen als winnaar.

Voor Cees Bol werd het zijn eerste zege van het seizoen. De laatste overwinning van de Nederlander dateerde reeds van de tweede etappe in Parijs-Nice in 2021.

Morgen/dinsdag trekken de renners van Durham naar Sunderland. Met Chapel Fell, Billy Lane en High Moorsley staan er drie hellingen op de agenda. De top van die laatste bult situeert zich op 20 kilometer van de finish.