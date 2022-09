Duitse president vraagt slachtoffers van gijzeling op Olympische Spelen van 1972 om vergiffenis

Vijftig jaar nadat een gijzeling tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München in bloedvergieten eindigde, heeft de Duitse president Frank-Walter Steinmeier de families van de slachtoffers om vergeving gevraagd.

“Ik vraag u, als staatshoofd van dit land en namens de Bondsrepubliek Duitsland, om vergeving voor het gebrek aan bescherming van de Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München en voor het gebrek aan informatie achteraf. En voor het feit dat wat gebeurd is, kon gebeuren”, zei Steinmeier maandag op een herdenkingsevenement in Fürstenfeldbruck bij München.

Zowel Duitse en Israëlische functionarissen als nabestaanden brengen maandag hulde aan de slachtoffers van de gebeurtenissen.

Palestijnse terroristen vielen op 5 september 1972 het Israëlische Olympische team aan tijdens de Olympische Spelen in München. Tijdens een mislukte reddingsactie kwamen 11 Israëlische gijzelaars en een Duitse politieagent om het leven op de luchtmachtbasis van Fürstenfeldbruck.

Achteraf gezien bleken de veiligheidsmaatregelen onvoldoende. De nabestaanden van de slachtoffers eisten dan ook een compensatie van de staat, waarover een jarenlange strijd werd geleverd. Pas deze week, bijna 50 jaar na datum dus, werd er eindelijk een akkoord bereikt.

Er wordt 28 miljoen euro aan compensaties betaald aan de slachtoffers, waarvan 22,5 miljoen voorzien wordt door de overheid, 5 miljoen door de deelstaat Beieren en 500.000 euro door de stad München.