Coronabesmetting dwingt Maxim Van Gils tot opgave in de Vuelta: “Ik ben erg teleurgesteld”

Maxim Van Gils komt morgen niet aan de start van de slotweek in de Vuelta. De 22-jarige Van Gils testte vanochtend positief op corona. Een stevige opdoffer voor onze landgenoot.

Maxim Van Gils zal de Vuelta niet uitrijden. Dat maakte zijn team Lotto Soudal zopas bekend. Van Gils testte vanochtend positief op corona en moet de Ronde van Spanje nu verlaten. “Ik ben erg teleurgesteld”, aldus Van Gils. “Deze Vuelta was een groot doel voor mij, waar ik hard voor heb gewerkt. Ik zal mijn tijd nemen om te herstellen en me te concentreren op andere doelen in het laatste deel van het seizoen.”

Voor de 22-jarige Van Gils was het zijn tweede grote ronde uit zijn carrière. Vorig jaar reed hij ook al de Ronde van Spanje. Bij aanvang van de slotweek stond onze landgenoot op de 80ste plek in het algemeen klassement. Van Gils hoopte nog op een ritzege. Eerder dit seizoen schreef hij al de Saudi Tour op zijn naam.