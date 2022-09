Europees Commissievoorzitter Von der Leyen roept Truss op om akkoorden te respecteren: “Hoop op constructieve relatie”

“De EU en het VK zijn partners. We staan voor veel uitdagingen, van klimaatverandering tot de Russische invasie in Oekraïne. Ik hoop op een constructieve relatie, met volledige eerbiediging van onze overeenkomsten”, aldus de Duitse op Twitter.

Eind juli kondigde de Europese Unie de inleiding aan van vier nieuwe inbreukprocedures wegens het niet naleven van bepalingen in het post-Brexitprotocol over Noord-Ierland. Die komen bovenop de drie andere die medio juni al werden aangekondigd.

Het Noord-Ierse Protocol, dat bedoeld is om een fysieke grens tussen Ierland (een EU-lidstaat) en Noord-Ierland (een Brits grondgebied) na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te voorkomen, is nooit volledig in voege geweest. Vanaf het begin waren er uitzonderingsperiodes voor een reeks producten.

Eind juni van dit jaar nog keurden de Britse parlementsleden, met de steun van Truss, een unilaterale herziening van het protocol goed. Die herziening wordt door de Europese Unie als onwettig beschouwd.