Dit zijn onze weekendtips: een spectaculaire obstakelrun of spektakel in de lucht met Sanicole

Spektakel in de lucht, want op 10 en 11 september vindt de 43ste International Sanicole Airshow in Hechtel plaats. — © Raymond Lemmens

Laat je culinair verwennen, geniet van een gezinshappening of vergaap je aan de vliegtuigen op de Sanicole Airshow: er is opnieuw héél veel te doen in onze provincie.

De Culinaire Ring

De Culinaire Ring is zalig genieten van de geuren, kleuren en smaken van Hasselt. Op vier locaties verspreid over de Groene Boulevard kan je op zondag 11 september proeven van allerlei lekkers: van een cocktail en tapas tot heerlijke flammkuchen, pasta en salades. Het belooft een echt festijn voor zowel de lekkerbek als de fijnproever.

Op 11/9 van 12 tot 20 uur langs de Groene Boulevard in Hasselt. Info: www.deculinairering.be

Spektakel in de lucht

Spektakel in de lucht, want op 10 en 11 september vindt de 43ste International Sanicole Airshow in Hechtel plaats. Het publiek zal er voor de eerste keer kennis kunnen maken met de capaciteiten van de F-35 Lightining II, die de komende jaren de F-16 van de Belgische luchtmacht zal vervangen. Verder is er een shoppingboulevard met allerlei luchtvaartsouvenirs, een kids-zone en een indrukwekkende collectie vliegtuigen op de grond: van straaljagers tot oldtimers, helikopters en meer ... Dat wordt aangevuld met belevingsterrassen waar je volop kan genieten van de shows in de lucht.

Op 10/9 vanaf 15 uur en op 11/9 vanaf 19 uur op het vliegveld Sanicole, Kamperbaan 165 in Hechtel. Info: www.sanicole.com

Spectaculaire obstacle run

Hou je van een sportieve uitdaging? Op zondag 11 september vindt Spartacus Thor plaats, een spectaculaire obstacle run op en rond de oude mijnsite van Waterschei in Genk. Het langste parcours is 12 kilometer lang en telt een 25-tal hindernissen. Je vindt er een mix van klassiekers, maar ook spannende gloednieuwe obstakels. Er is ook een 7 kilometer met een 15-tal hindernissen en een Family Run van 3 kilometer met een 8-tal hindernissen.

Op 11/9 vanaf 8.30 uur in Thor Park 8000 – 8320 in Genk. Een ticket voor de 12 km kost 49 of 54 euro, voor de 7 km betaal je 38 of 43 euro. De familieloop (3 km) kost 25 euro. Info & inschrijven: www.spartacusthor.be

35ste Schots Weekend

Van pipe band competities tot Highland Games en Highland Dancing: het Schots Weekend in Alden Biesen in Bilzen viert z’n 35ste verjaardag. Het hele weekend lang zijn er tal van competities met daarnaast nog heel wat randanimatie zoals folk optredens, van Snakes in Exile tot Among The Saints en Ricky Snake, een Schotse markt en kinderanimatie.

Op 10 en 11/9 vanaf 8.15 uur in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.schotsweekend.be

Dag van de Cosmogolem

Labiomista in Genk viert de kracht van kinderen en jongeren met de vijfde editie van het internationale kinderrechtenfeest ‘Dag van de Cosmogolem’. Centraal staat het kunstwerk de Cosmogolem, waarmee kunstenaar Koen Vanmechelen wereldwijd kinderrechten in de kijker zet. Er wordt die dag gefilosofeerd met kinderen, er zijn debatten, maar er is ook veel speelplezier en eten en drinken in Nomadland.

Op 11/9 vanaf 10 uur in Labiomista, Marcel Habetslaan 58 in Genk. Info & tickets: www.labiomista.be

Kleurrijke festiviteiten op de mijnsite

Marokkaans, Turks, Grieks en zoveel meer. Laat je verleiden door de heerlijke geuren en smaken van de mijnregio. In Beringen op de historische mijnsite be-Mine wordt een multiculturele Mijnhappening georganiseerd. Je kan er de oude mijn beleven en het Mijnmuseum bezoeken, maar er is ook veel muziek, randanimatie en je kan op de foodmarkt proeven van allerlei lekkers.

Op 11/9 vanaf 13.30 uur in be-Mine, Koolmijnlaan in Beringen. Info: www.mijnhappening.be

Tuin- en plantendagen Hex

Kasteel Hex in Heers is een echte ontmoetingsplaats voor liefhebbers van tuin, horticultuur en natuur. De jaarlijkse tuindagen en plantenbeurs trekken traditiegetrouw heel wat bezoekers. Je kan er de historische tuinen bezoeken, maar ook bijzondere planten ontdekken en bij kwekers en specialisten om advies vragen. Er staan verschillende tentoonstellingen opgesteld en er worden ook een aantal boeken voorgesteld.

Op 10 en 11/9 vanaf 10 uur in Hex, Hoogstraat 1 in Heers. Info & tickets: www.hex.be

Open Monumentendag

In heel Vlaanderen gooien meer dan vijfhonderd monumenten de deuren open tijdens de Open Monumentendag. Ook in Limburg is er heel wat te beleven. Zo slaan de bewoners van Heers in het Kasteel van Heers de handen in elkaar voor een benefiet, wordt in Kaulille de nieuwe bakoven geopend, kan je in Genk de Yunus Emre Moskee bezoeken en in Lommel wandelen met schapen.

Op 11/9 op verschillende plaatsen in Limburg. Alle locaties en tijdstippen kan je vinden op: www.openmonumenten.be

Kudde

Kudde is een wel heel aparte theatervoorstelling. Het is een interactieve natuurwandeling waarbij acteur Hans Dagelet samen met het publiek en een kudde schapen de natuur van De Groote Heide in Hamont-Achel in trekt. Hij vertelt het verhaal van Zenon, een moedige man die besluit de kudde te verlaten. Het is een voorstelling over de fascinatie voor kuddegedrag, de aantrekkingskracht van de kudde en waarom het zo moeilijk is om los te breken.

Op 10 en 11/9 om 19.15 uur aan de Achelse Kluis, De Kluis 1 in Hamont-Achel. Er zijn nog een aantal tickets te koop op https://aha.hamont-achel.be

Flora Hesbania

Na twee jaar onderbreking is de Haspengouwse Bloemendag Flora Hesbania terug. In de schaduw van het Kasteel De Donnea in Guigoven-Kortessem kan je zondag genieten van de bloemenhappening, geleide natuur- en dorpswandelingen, oude ambachten en kruideninfo. Bezoek zeker ook de kunst- en handmade markt of ga de trappers op tijdens de fietsfotozoektochten in en rond Kortessem.(rapo)

Op 11/9 van 10 tot 18 uur, Kasteel De Donnea, Tongersesteenweg 196 in Guigoven (Kortessem). De toegang is gratis. Info: www.flora-hesbania.be

Pret voor de hele familie

Toerisme Tessenderlo organiseert een familiehappening in het kinderspeelparadijs Juffertje in ’t Groen. Tijdens de familiehappening kunnen kinderen zich uitleven in de kinderboerderij en speeltuin. Er zijn diverse attracties met volksspelen, een springkasteel, clown, goochelaar en meer. De ouders kunnen ondertussen genieten van een drankje op het terras.

Op 11/9 van 13 tot 18 uur in Juffertje in ’t Groen, Groenstraat 1 in Tessenderlo. Info: www.tessenderlo.be

VARIA

Zaterdag 10 september

Bilzen de Boer op

Een markt voor wie houdt van lokale, duurzame én ecologische producten waar standhouders diverse voedingswaren uit eigen streek aanbieden.

Markt in Bilzen.

Van 9 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 september

Negenoord Run

De dienst Toerisme Dilsen-Stokkem organiseert in samenwerking met de Maaslandse Atletiek Club Dilsen de Negenoord Run met afstanden van 1, 5 en 10 km met passage door het mooie wandelgebied Negenoord.

Wandelgebied Negenoord, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem.

Om 13 uur

Basistarief: 2 euro

Zaterdag 10 september

Vollebak Vennestraat

De laatste aflevering van Vollebak Vennestraat van dit jaar waar je kan smullen van allerlei lekkers en genieten van muziek.

Vennestraat in Genk.

Vanaf 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 september

Muilpeer

Festival voor én door Peerse jongeren met als headliners Kids with Buns en Equal Idiots.

BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2 in Peer.

Vanaf 18 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 september

Bikkebik Foodtruckfestival

Een 10-tal foodtrucks creëren een groot openlucht-restaurant waar iedereen iets lekkers vindt. BBQ, pizza, wraps, VexMex (100% vegan), wafels, pannenkoeken,… noem maar op.

Kolmenpark in Tessenderlo.

Vanaf 11 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 en zondag 11 september

Bevrijdingsfeesten Borlo

De geschiedenis van september 1944 wordt herdacht in Borlo. Op zaterdag is er een rondrit met legervoertuigen en in de namiddag een battle aan het wachtbekken met erna een volks dansfeest. Op zondag is er opnieuw een battle.

Thewitstraat 8 in Gingelom.

Zondag 11 september

Rondleiding Sint-Pieterskerk Lauw

De statige, neogotische Sint-Pieterskerk van Lauw met de opvallende toren wordt speciaal opengesteld tijdens twee rondleidingen.

Sint-Pieterskerk, Donkelstraat in Tongeren.

Om 11.30 en om 15 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 10 september

Vleermuizen- en nachtdierenwandeling.

Tijdens deze wandeling ga je met een gids specifiek op zoek naar vleermuizen, maar er is ook aandacht voor andere avond- en nachtdieren.

Slagmolenweg 76 in Genk.

Om 23 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 september

Vliegdentocht

Wandelclub De Bokkenrijders organiseert een wandeling van verschillende afstanden.

Dagcentrum Vliegden Oost, Boemerangstraat 20 in Pelt.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 10 september

Kalendriestocht

Heuvelachtige tocht met als voornaamste troeven Hertenrodeberg, de vallei van de Zwarte Beek, de Willekensberg en de Venusberg met een uniek zicht over de volledige vallei.

Zaal Kalendries, Meldertsebaan 2 in Lummen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 11 september

De Vossemeren Run

Lopen of wandelen voor het goede doel Akindo. Voor deze derde editie is er de Kidsrun (500m) en de 5 km en 10 km recreatieve run.

De Vossemeren, Elzen 145 in Lommel.

Vanaf 10 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 11 september

Wandeling in het Wik

Natuurwandeling in het Wik onder leiding van een natuurgids. Goede wandelschoenen zijn aangewezen en een verrekijker is een meerwaarde.

Craenvenne in Genk.

Om 11 uur

Basistarief: 2 euro