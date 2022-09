Zware schorsing dreigt voor Joseph Okumu: Bondsparket eist vier weken schorsing en stevige boete, AA Gent gaat in beroep

In de wedstrijd zondag tegen Charleroi eiste AA Gent-verdediger Joseph Okumu een hoofdrol op. In negatieve zin wel te verstaan. De 25-jarige verdediger werd in de 39ste minuut in de rug geduwd door Charleroi-speler Isaac Mbenza en revancheerde zich meteen. Scheidsrechter Lothar D’Hondt twijfelde niet en duwde de verdediger een rood karton onder de neus.

Coach Hein Vanhaezebrouck was woedend na de actie van zijn verdediger en ook het bBondsparket toont zich vandaag van zijn strengste kant. Het eist maar liefst vier speeldagen schorsing voor de Keniaan, waarvan drie effectief en één met uitstel. Daarbovenop moet de verdediger een boete van 3.500 euro betalen.

AA Gent legt zich niet neer bij het voorstel van het Bondsparket. Woensdag wordt de zaak verder behandeld door het Disciplinair Comité van het Profvoetbal.

