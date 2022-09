Mathieu van der Poel leidt Nederlandse selectie op WK en rijdt ook de mixed relay: “Mooie laatste prikkel voor wegrit”

Mathieu van der Poel is eind deze maand kopman van de Nederlandse selectie op het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Bondscoach Koos Moerenhout gaf maandag zijn achtkoppige selectie vrij. Met Dylan van Baarle beschikt Nederland ook over de nummer twee van het vorige WK.

“Een selectie maken voor een wereldkampioenschap in Australië zo kort na de Vuelta is best een puzzel geweest. Maar ik ben er van overtuigd dat we met een uitgebalanceerde ploeg afreizen waarmee we ons mannetje kunnen staan in het gevecht om de wereldtitel”, was Nederlands bondscoach Koos Moerenhout met zijn acht geselecteerde renners.

Van der Poel krijgt op 25 september naast Van Baarle ook steun van Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn. Mollema en Hoole rijden tevens de tijdrit en komen ook in actie in de mixed relay, aan de zijde van Van der Poel en de dames Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Rejanne Markus.

Speerpunt

“Mathieu is een speerpunt maar we willen zeker de kracht van het gehele team benutten. Voor zover je een WK-parcours al kunt vergelijken met een klassieker, is het een mix van de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. We hebben een uitgebalanceerde ploeg waarop we op alle delen van het parcours competitief kunnen zijn”, legt Moerenhout uit.

“De afgelopen jaren lag het tempo op het WK vaak hoog en in combinatie met circa vierduizend hoogtemeters gaat dit kampioenschap wederom een slijtageslag worden, zeker wanneer we eenmaal de grens van de tweehonderd kilometer zijn gepasseerd. De laatste klim kort voor de finish nodigt uit tot aanvallen. Ik ben blij een ploeg te hebben kunnen samenstellen waarmee we op dit lastige parcours mee moeten kunnen strijden voor de winst. We reizen met zelfvertrouwen en ambitie af.”

Dat Van der Poel op 21 september ook de mixed relay rijdt, kan voor hem volgens Moerenhout “een mooie laatste wedstrijdprikkel zijn richting de wegwedstrijd”.