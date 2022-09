De ‘hillclimb’ in de voormalige steengroeve van Andler in Duitstalig België is een gegeven onder motorsportfanaten. Elk jaar proberen een aantal waaghalzen op hun motor aan de onmogelijk gewaande beklimming van de Schönberg te overwinnen. Niemand raakte er ooit boven, tot Roel Geurts uit Opglabbeek dit weekend voor de primeur zorgde.