Remco Evenepoel spreekt op de rustdag: “Ziek worden is mijn grootste angst”

Remco Evenepoel voelt zich stilaan weer de oude, dat vertrouwde hij de verzamelde pers toe op de rustdag. De leider in de Vuelta kwam donderdag ten val en sprak van oppervlakkige schaafwonden, maar in het weekend bleek toch dat er meer aan de hand was. “Vandaag voel ik bijna niks meer, hopelijk zet zich dat door”, aldus Evenepoel.

Onze landgenoot is op de derde rustdag nog steeds de rodetruidrager. Zijn voorsprong is weliswaar geslonken, maar hij tankte wel vertrouwen omdat hij het tijdsverlies wist te beperken. “Na mijn val kon ik amper op de pedalen staan”, vertelde hij. “Zaterdag verloor ik daardoor best wel wat tijd. Het was niet de ideale situatie en alles kwam bij elkaar die dag, maar het had erger kunnen zijn. Ik verloor een kleine minuut, ondanks die pijn. Zondag ging het al veel beter en toonde ik mijn vechtlust. Mijn benen waren nog altijd wat stijf, maar niet meer zo erg als zaterdag. Vandaag heb ik nog amper pijn en ik hoop dat die tendens zich verder zet de komende dagen.”

© BELGA

Corona

“Hopelijk word ik niet ziek deze laatste week. Dat is mijn grootste angst. Er is corona in het peloton en er zijn al jongens naar huis, terwijl er ook verder fietsen in het peloton. Dus hopelijk blijf ik gespaard van corona of een andere ziekte. Het zou echt een nachtmerrie zijn om zo de Vuelta te moeten verlaten”, stelde Evenepoel nog. “En ja, het is de derde week. De frisheid is weg. Er zijn kleine pijntjes, zoals zadelpijn. Dat zal elke renner hier wel hebben. Door de warmte en het vochtige weer krijg je wel wat irritatie op je mannelijke delen, maar al bij al valt het wel mee”, lachte hij. “De motivatie is groot om die trui te blijven verdedigen, met de ganse ploeg.”